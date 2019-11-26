«Коммерсант»: один однокурсник Путина сменил другого среди собственников Антипинского НПЗ

Однокурсник президента РФ Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов и бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин получили долю в Антипинском НПЗ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Рагимов и Субботин являются конечными бенефициарами офшорной структуры Nitron Investments. Она через цепочку компаний владеет долей в «Сокар энергоресурс», которой принадлежат 80% акций Антипинского НПЗ.

В свою очередь другой однокурсник Путина Николай Егоров продал 20% акций Антипинского НПЗ, которыми владел с 2008 года. Покупателем выступил офшор Maslior Investment, бенефициары которого не раскрываются. Три источника «Коммерсанта» заявили, что акции у Егорова купил Субботин. Он мог заплатить за пакет 25 миллионов долларов.

В результате этих сделок Субботин консолидировал контрольный пакет в Антипинском НПЗ, считают два собеседника «Коммерсанта». По расчетам издания, доля Рагимова не превышает 7,4%. Еще 32% акций принадлежат Сбербанку, 9,6% — государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью девять миллионов тонн в год.

В 2018 году руководство Антипинским НПЗ фактически перешло к крупнейшему кредитору завода — Сбербанку. Сейчас НПЗ проходит процедуру банкротства.

В июле 2019 года основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова арестовали по делу о хищении денег у Сбербанка. Дело против него было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа.

Дело против Дмитрия Мазурова Владельца нефтяной компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали в аэропорту Шереметьево — по делу о хищении денег у Сбербанка