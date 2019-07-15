Суд арестовал владельца нефтяной компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Тверской районный суд Москвы санкционировал арест владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова.

Арест санкционирован до 12 сентября. Защита просила отпустить Мазурова под залог в 3 миллиона рублей.

Мазуров обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, он взял кредит в Сбербанке на сумму 29 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей по курсу на момент совершения преступления), но не вернул его.

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.

«Коммерсант» писал, что общая сумма хищений, вменяемых Мазурову, составляет 3 миллиарда долларов.