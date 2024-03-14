Наиболее вероятным кандидатом на должность председателя Верховного суда России, освободившуюся после смерти Вячеслава Лебедева, считается его заместитель, глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и судейскому сообществу.

По словам собеседников издания, решение о назначении Подносовой еще не принято, поскольку не закончены процедуры отбора. На пост главы Верховного суда может быть несколько номинантов, но Подносова в первых рядах, отметил близкий к АП источник. Собеседник газеты говорит, что такое назначение было бы «наиболее логичным», поскольку оно будет означать преемственность в работе суда. К тому же Подносова давно известна в судейском сообществе и «хорошо то, что она человек из судебной системы», добавляют источники «Ведомостей».

Верховный суд России с 1991 года бессменно возглавлял Вячеслав Лебедев. 24 февраля 2024 года он умер в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. После его смерти обязанности председателя ВС исполняет его первый заместитель Петр Серков. 5 марта Верховный суд объявил прием документов от претендентов на пост главы суда. Заявления принимаются до 22 марта 2024 года.

Ирина Подносова родом из Пскова. В 1975 году она закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. За годы работы судьей Подносова возглавляла Ленинградский областной суд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

Должность заместителя председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова заняла в июле 2020 года. Как писал тогда «Коммерсант», Подносова не имела никакого отношения к арбитражной системе, однако считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит». В материале «Ведомостей» нигде не упоминается, что Подносова была однокурсницей Путина.