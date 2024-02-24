Умер глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Пресс-служба президента РФ

Источник ТАСС в медицинских службах заявил, что причиной смерти Лебедева стала болезнь. По информации «Коммерсанта», у Лебедева диагностировали онкологическое заболевание. В последние дни Лебедев находился в больнице, сообщил телеграм-канал «112».

Источники издания «Провинция.ру» утверждают, что Лебедев умер вечером 23 февраля, в 23:45.

Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет первый замглавы суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде.

Вячеслав Лебедев работал судьей с 1970 года. Он возглавлял Московский городской суд в 1986-1989 годах. В годы работы в Мосгорсуде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении «антисоветской» деятельности. В 1989 году Лебедев возглавил Верховный суд РСФСР, а с 1991 года — Верховный суд России.

Вячеслав Лебедев создал современную судебную систему России, пишет «Коммерсант». Лебедев выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести, а также высказывался против того, чтобы людям, осужденным по коррупционным статьям, заменяли реальные сроки заключения штрафами. В 2017 году Лебедев поддержал отмену статьи о повторных нарушениях на митингах («дадинская» статья), но ее не отменили.

В последние годы Верховный суд РФ, в частности, объявил «экстремистским» и запретил «международное движение ЛГБТ», постановил ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал», а также объявил, что «частичная мобилизация», начавшаяся в сентябре 2022 года, продолжается до ее отмены.