ФСБ заявила, что предотвратила теракт в Ставропольском крае. По версии ведомства, его готовили трое граждан «одной из стран Центральной Азии»

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который, как утверждается, трое граждан «одной из стран Центральной Азии» планировали устроить в Ставропольском крае. Об этом, пишет «Интерфакс», заявили в ведомстве.

По данным спецслужбы, подозреваемые собирались устроить взрыв в одном из мест массового пребывания людей.

В ходе обысков по месту проживания задержанных «обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы», заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о теракте (часть 1 статьи 30, пункт «а», части 2 статьи 205 УК). Другие подробности дела и личности задержанных ФСБ не раскрыла.

Спецслужба распространила видео, на котором, как утверждается, запечатлены задержанные. В ролике трое мужчин идут по улице, заходят в аптеку, строительный и продуктовый магазины. После склейки показано, как их задерживают сотрудники ФСБ, повалив на землю.

ФСБ опубликовала сообщение о предотвращении теракта в Ставрополье ровно через неделю после нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. 22 марта группа вооруженных людей открыла стрельбу в концертном зале, а затем подожгла здание. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человек и еще более 380 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Вилаят Хорасан». Россия заявляет, что за организацией нападения стоит Украина. Киев эти обвинения отрицает.

США и другие страны предупреждали о возможных терактах в России еще в начале марта. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов утверждал, что спецслужбы РФ знали о подготовке теракта в «Крокусе» с 15 февраля. После нападения директор ФСБ Александр Бортников признал, что спецслужбы США заранее предупредили Россию о возможном теракте, но тогда эта информация не подтвердилась.

По данным The New York Times спецслужбы США передали в Россию только часть имевшейся у них информации об угрозе теракта в Москве, поскольку опасались на фоне ухудшения отношений между РФ и Западом раскрыть источники информации.

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