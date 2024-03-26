Завершен поиск пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что все мероприятия по спасению и поиску пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» завершены 26 марта. Об этом он сказал, обращаясь с докладом к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Все мероприятия по спасению, поиску пострадавших завершены, считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали», — сказал Полетыкин в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Андрея Воробьева.

Начальник регионального МЧС добавил, что поэтапно выведет группировку спасателей из «Крокуса», начиная с 17:00.

Днем 26 марта спасатели МЧС завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле». Из «Крокуса», разрушенного при пожаре, вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

МЧС опубликовало новый поименный список погибших в «Крокус Сити Холле». В нем названы 120 имен.

При теракте в «Крокусе», по последним данным властей, погибли 139 человек и пострадали 182.

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