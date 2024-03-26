МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокусе»

Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле», где 22 марта произошел теракт.

«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — сообщили в МЧС.

Из «Крокуса», разрушенного при пожаре, устроенном террористами, вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Сперва спасатели вручную резали и разбирали конструкции, затем с помощью тяжелой техники.

Всего в аварийно-спасательных работах участвовали более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники.

По последним официальным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, пострадали 182 человека. После нападения террористов ФСБ объявила, что задержала 11 человек, в том числе четверых обвиняемых в теракте.

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