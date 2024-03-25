«Пикник» не будет отменять концерт в Петербурге и отправит собранные деньги пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Группа «Пикник», перед концертом которой произошел теракт в «Крокус Сити Холле», не будет отменять выступление в Санкт-Петербурге, запланированное на 27 марта, и посвятит его памяти погибших.

В соцсетях группы говорится, что музыканты вместе с симфоническим оркестром «Таврический» и организатором, фондом «ЕВА», «ищут возможность проведения вечера памяти».

Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении.

После сообщений о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в «Пикнике» сказали, что все музыканты в безопасности, им удалось выбраться из зала, однако позже музыканты уточнили, что до сих пор не могут связаться с одной из участниц. На второй день после теракта стало известно, что помощница директора группы Екатерина Кушнер погибла.

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский на второй день после теракта записал видеообращение, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

По официальным данным Следственного комитета на 24 марта, при теракте погибли 137 человек. Утром 25 марта телеграм-канал Baza сообщил со ссылкой на источник, что число погибших выросло до 144 человек.

что известно о погибших в теракте

В «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 133 человека. «Медуза» рассказывает, что о них известно Среди погибших — сотрудник Минюста, победительница конкурса красоты и отец шестерых детей

что известно о погибших в теракте

В «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 133 человека. «Медуза» рассказывает, что о них известно Среди погибших — сотрудник Минюста, победительница конкурса красоты и отец шестерых детей