В результате теракта в «Крокусе» погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер
Источник: Группа "Пикник"
Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом группа сообщила в соцсетях.
Как пишет Mash, 24 марта тело Кушнер опознал ее супруг.
Теракт состоялся незадолго до начала концерта «Пикника», когда в зале находились около шести тысяч человек. Музыканты группы не пострадали. Фронтмен «Пикника» Эдмунд Шклярский записал видео с соболезнованиями близким погибших.
По официальным данным на утро 24 марта, в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Разбор завалов на месте теракта еще не завершен.