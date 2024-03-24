В результате теракта в «Крокусе» погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом группа сообщила в соцсетях.

Как пишет Mash, 24 марта тело Кушнер опознал ее супруг.

Теракт состоялся незадолго до начала концерта «Пикника», когда в зале находились около шести тысяч человек. Музыканты группы не пострадали. Фронтмен «Пикника» Эдмунд Шклярский записал видео с соболезнованиями близким погибших.

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По официальным данным на утро 24 марта, в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Разбор завалов на месте теракта еще не завершен.

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