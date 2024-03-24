«Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить». Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования родным погибших в «Крокусе»

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, перед концертом которой в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, записал видеообращение с соболезнованиями родным погибших.

Мы обращаемся ко всем, кто, не желая того, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Мы приносим соболезнования всем родственникам.

По официальным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 133 человека, еще 154 пострадали.

Группа «Пикник» спустя сутки после теракта сообщила, что на связь до сих пор не вышла помощница директора Екатерина Кушнер, которая в момент нападения была в «Крокусе».

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