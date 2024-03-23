Группа «Пикник» сообщила, что не может связаться с помощницей директора, которая была в «Крокусе» в момент теракта

После теракта в «Крокусе» не выходит на связь помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

«У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 23 марта на странице «Пикника» во «ВКонтакте».

Кушнер продавала мерч группы на концертах. «Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе „Мельница, и в группе Пикник“, — заявил директор „Пикника“ Юрий Чернышевский. — Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец».

По официальным данным на вечер 23 марта в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, не менее 200 человек пострадали. Данные о жертвах не являются окончательными, в сгоревшем концертном зале продолжается разбор завалов, под которыми находят фрагменты тел погибших. Телеграм-канал «112» сообщил о 150 погибших, но официально эта информация на момент публикации заметки не подтверждена.

Группа вооруженных людей вечером 22 марта открыла огонь в «Крокус Сити Холле», расположенном на внешней сторон МКАД в Москве, а затем подожгла концертный зал. Вместимость «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта должен был состояться концерт «Пикника», более 6000 человек. Сообщалось, что почти все билеты были проданы.

Что известно о жертвах теракта в «Крокусе»

В «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 133 человека. «Медуза» рассказывает, что о них известно Среди погибших — сотрудник Минюста, победительница конкурса красоты и отец шестерых детей

Что известно о жертвах теракта в «Крокусе»

В «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 133 человека. «Медуза» рассказывает, что о них известно Среди погибших — сотрудник Минюста, победительница конкурса красоты и отец шестерых детей