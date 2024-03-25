Минобороны РФ наградило военных, участвовавших в задержании подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Министерство обороны РФ сообщило, что вручило награды российским военным, «отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на „Крокус Сити Холл“».

В сообщении ведомства сказано, что заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы РФ. Судя по видеозаписи Минобороны, в церемонии награждения участвовали не менее четырех человек. Военным вручили медали «За отвагу» и медали «За боевые отличия».

В министерстве добавили, что военных отметили за то, что они «выполнили боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области».

ФСБ России через несколько часов после теракта в «Крокус Сити Холле» объявила, что все четверо подозреваемых в нападении на концертный зал задержаны в Брянской области.

Судя по видеозаписям, появившимся в Z-каналах, при задержании одного из них, Саидакрами Рачабализоды (ранее СМИ называли его как Раджаб Ализаде), люди в камуфлированной одежде избили его, а также отрезали часть уха. Также появилась фотография, на которой другому фигуранту дела, Шамсиддину Фаридуни, подключили к гениталиям электрические провода. Одного из подозреваемых, Мухаммадсобира Файзова, после задержания госпитализировали, а на заседание суда по мере пресечения доставили в кресельных носилках.

Все четверо фигурантов в ночь на 25 марта были арестованы московским судом, они полностью признали вину.

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