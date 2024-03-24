СК сообщил о 137 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Опознаны 62 тела

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружены тела 137 погибших, осмотр территории продолжается. Об этом сообщает Следственный комитет.

К настоящему моменту 62 тела уже опознаны, по остальным будет проводиться экспертиза.

СК также сообщил, что с места теракта изъято четыре комплекта боевой аммуниции, два автомата Калашникова и более 500 патронов. Заминированных тел погибших или других заминированных предметов обнаружено не было.

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