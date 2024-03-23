«Новая газета Европа» нашла бывшего владельца машины, которую разыскивают после теракта в «Крокусе». Он заявил, что продал автомобиль неделю назад

Бывший владелец белого автомобиля «Рено», на котором, как утверждалось, скрылись нападавшие в «Крокус Сити Холле», рассказал, что продал машину «примерно неделю назад» брату своей жены. Об этом сообщает «Новая газета Европа», разыскавшая этого человека.

Издание не называет имя бывшего владельца машины. Из новости известно, что ему 24 года и его инициалы И.Д.И., он живет в Тверской области, где и был зарегистрирован автомобиль.

«Звонил мне сегодня примерно в 19:00 [покупатель, брат жены], сказал, ты можешь сегодня снять с учета машину? Брат жены не берет трубку. <…> Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки [с места теракта], был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу», — рассказал журналистам бывший владелец.

Корреспондент «Новой-Европа» связался с родственником бывшего владельца машины. Тот подтвердил, что автомобиль был продан примерно в тот же период и отметил, что сейчас владелец и его родственник находятся в полиции, куда они сами пришли.

В свою очередь телеграм-канал Baza опубликовал фотографию мужчин в салоне белого автомобиля. Они, как утверждается, могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холл». Официально эта информация не подтверждена.

22 марта вооруженные люди открыли стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вскоре здание концертной площадки загорелось, его не могут потушить до сих пор.

Сообщалось, что преступники, участвовашие в теракте в «Крокус Сити Холле», предположительно, скрылись на белом автомобиле «Рено».

По данным ФСБ, в результате теракта погибли не менее 40 человек, еще более сотни пострадали.