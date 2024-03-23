РИА Новости: участники нападения на «Крокус Сити Холл», предположительно, скрылись на белом автомобиле «Рено»

Преступники, участвовашие в теракте в «Крокус Сити Холле», предположительно, скрылись на белом автомобиле «Рено». Об этом сообщает РИА Новости.

Государственное агентство также публикует фотографию автомобиля, на котором, как утверждается, уехали преступники.

Телеграм-канал Baza сообщал, что спецслужбы разыскивают серый «Рено Флюенс». По информации канала, ориентировка на этот автомобиль передана во все отделы Москвы, Москвы и ближайших регионов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, что бойцы Росгвардии покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. По его словам, спецназ «отработал» подземный паркинг, первый и часть второго этажей. «Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — заявил Хинштейн.

В сообщении не говорится, был ли найден кто-то из нападавших.

Вечером 22 марта несколько вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также начался пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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