«Все причастные к преступлению должны понести ответственность». Юлия Навальная — о теракте в «Крокус Сити Холле»
Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная выразила соболезнования родным погибих и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
«Какой кошмар в Крокусе. Соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим. Все причастные к этому преступлению должны быть найдены и понести ответственность», — написала Навальная в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин и представители Кремля сообщения о теракте пока не комментировали.
Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Вскоре после этого здание загорелось.
Теракт произошел перед концертом группы «Пикник», на который были проданы все билеты. В этот момент в зале могли находиться более шести тысяч человек.
В результате теракта, по данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецназ проводит спецоперацию в здании концертного зала, где могли забаррикадироваться нападавшие.