Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная выразила соболезнования родным погибих и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Какой кошмар в Крокусе. Соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим. Все причастные к этому преступлению должны быть найдены и понести ответственность», — написала Навальная в соцсети Х.

Президент России Владимир Путин и представители Кремля сообщения о теракте пока не комментировали.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Вскоре после этого здание загорелось.

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник», на который были проданы все билеты. В этот момент в зале могли находиться более шести тысяч человек.

В результате теракта, по данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецназ проводит спецоперацию в здании концертного зала, где могли забаррикадироваться нападавшие.