В Петербурге полиция вытащила избирателя из кабинки для голосования. Полицейский решил, что мужчина испортил бюллетень
На участке № 1136 в Красносельском районе Петербурга полицейский вытащил избирателя из кабинки для голосования во время выборов президента России. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Наблюдатели Петербурга».
По данным активистов, ролик был снят 17 марта на избирательном участке № 1136. На кадрах видео полицейский силой вытаскивает голосующего из кабинки. Затем к ним подходит еще один сотрудник полиции, и уже вдвоем они уводят избирателя ко входу УИК.
Из разговора полицейских с голосующим следует, что сотрудник полиции заподозрил, что мужчина испортил бюллетень и сфотографировал его. В итоге жителю Петербурга дали проголосовать только после того, как в ситуацию вмешалась председательница УИК.
«Наблюдатели Петербурга» отмечают, что своими действиями сотрудники полиции нарушили тайну голосования.
Выборы президента России прошли 15-17 марта. По данным Центризбиркома РФ, Владимир Путин, баллотирующийся на пятый срок, получил рекордные 87,28% голосов.
Общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос», комментируя прошедшее голосование, заявило, что выборы президента РФ 2024 года продемонстрировали «антистандарт проведения избирательных кампаний».