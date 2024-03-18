В Петербурге полиция вытащила избирателя из кабинки для голосования. Полицейский решил, что мужчина испортил бюллетень

На участке № 1136 в Красносельском районе Петербурга полицейский вытащил избирателя из кабинки для голосования во время выборов президента России. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Наблюдатели Петербурга».

По данным активистов, ролик был снят 17 марта на избирательном участке № 1136. На кадрах видео полицейский силой вытаскивает голосующего из кабинки. Затем к ним подходит еще один сотрудник полиции, и уже вдвоем они уводят избирателя ко входу УИК.

Из разговора полицейских с голосующим следует, что сотрудник полиции заподозрил, что мужчина испортил бюллетень и сфотографировал его. В итоге жителю Петербурга дали проголосовать только после того, как в ситуацию вмешалась председательница УИК.

«Наблюдатели Петербурга» отмечают, что своими действиями сотрудники полиции нарушили тайну голосования.

Выборы президента России прошли 15-17 марта. По данным Центризбиркома РФ, Владимир Путин, баллотирующийся на пятый срок, получил рекордные 87,28% голосов.

Общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос», комментируя прошедшее голосование, заявило, что выборы президента РФ 2024 года продемонстрировали «антистандарт проведения избирательных кампаний».

Главное о выборах президента РФ

У избирательных участков — очереди в «Полдень против Путина». У Путина — рекордный процент голосов (по версии ЦИК) Как прошли президентские выборы в России. Главное за три дня голосования

Главное о выборах президента РФ

У избирательных участков — очереди в «Полдень против Путина». У Путина — рекордный процент голосов (по версии ЦИК) Как прошли президентские выборы в России. Главное за три дня голосования