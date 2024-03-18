Правозащитницу Татьяну Котляр оштрафовали на 450 тысяч рублей по обвинению в «фиктивной регистрации иностранцев». Прокуратура требовала отправить ее в колонию

Мировой судья в Обнинске приговорил руководительницу движения «За права человека» из Калужской области Татьяну Котляр к штрафу в 450 тысяч рублей по обвинению в «фиктивной регистрации иностранцев», сообщает Sota.

Для Котляр это уже седьмое дело о «фиктивной регистрации иностранцев». По версии прокуратуры, с 2009 года она зарегистрировала в двух своих квартирах более 10 тысяч иностранцев. Правозащитница, напоминает «ОВД-Инфо», объясняла, что регистрирует иностранцев, чтобы помочь им, так как без соответствующего штампа в паспорте, их права постоянно нарушают.

Прокуратура просила назначить правозащитнице 1,5 года колонии поселения, утверждая, что штрафы и запреты, наложенные на нее в рамках прошлых уголовных дел, не способствуют ее исправлению.

Котляр уже неоднократно назначали штрафы. Предыдущий раз — в июне 2023 года — суд обязал ее выплатить 650 тысяч рублей.

Чем занимается Татьяна Котляр

Татьяна Котляр уже 20 лет помогает беженцам и мигрантам, оказавшимся в России. За это время она прописала в своей квартире несколько тысяч человек И получила шесть уголовных дел

Чем занимается Татьяна Котляр

Татьяна Котляр уже 20 лет помогает беженцам и мигрантам, оказавшимся в России. За это время она прописала в своей квартире несколько тысяч человек И получила шесть уголовных дел