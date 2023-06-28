Правозащитницу Татьяну Котляр оштрафовали на 650 тысяч рублей за то, что она прописала в своей квартире больше 600 человек

Калужскую правозащитницу Татьяна Котляр, годами помогавшую беженцам и мигрантам, оштрафовали на 650 тысяч рублей по делу о «фиктивной регистрации граждан РФ». О штрафе изданию Sota сообщила сама правозащитница.

По данным Sota, Котляр оштрафовали за то, что она прописала в своей квартире 624 человека, чтобы они таким образом смогли оформить нужные документы.

Котляр объяснила свои действия тем, что не готова мириться с постоянными нарушениями прав иностранцев и россиян из-за отсутствия у них необходимого штампа в паспорте.

В отношении Татьяны Котляр за годы ее работы неоднократно заводили уголовные дела. Последнее дело было возбуждено в марте 2023 года. При этом сама правозащитница отметила, что новое дело, в отличие от всех предыдущих, было возбуждено по статье фиктивной регистрации граждан РФ — ранее дела заводили по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев.

С начала войны Котляр активно помогает гражданам Украины, оказавшимся в России. По словам правозащитницы, поток обращений за время войны «вырос на сотни человек».

Подробнее о Татьяне Котляр

Татьяна Котляр уже 20 лет помогает беженцам и мигрантам, оказавшимся в России. За это время она прописала в своей квартире несколько тысяч человек И получила шесть уголовных дел

Подробнее о Татьяне Котляр

Татьяна Котляр уже 20 лет помогает беженцам и мигрантам, оказавшимся в России. За это время она прописала в своей квартире несколько тысяч человек И получила шесть уголовных дел