Цены на бензин в России достигли максимума за полгода на фоне ударов беспилотников по НПЗ

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну. Как отмечает РБК, это максимум с конца сентября 2023 года, когда цены на бензин в России начали снижаться после введения временного эмбарго на экспорт топлива.

С 1 марта 2024 года в России вновь введен запрет на экспорт топлива, однако бензин на бирже продолжает дорожать, отмечает издание. Цена автомобильного топлива растет на фоне атак беспилотников на крупные НПЗ в России, из-за которых они вынуждены приостанавливать работу.

Источник РБК на топливном рынке считает, что пока рост биржевых цен вызван лишь опасениями за баланс спроса и предложения из-за приостановки работы НПЗ. Масштаб причиненного предприятиям ущерба не ясен. Если выяснится, что повреждены первичные установки переработки нефти, то сократится выпуск не только бензина разных марок, но и дизельного топлива, отметил он. «Ситуация для рынка потенциально серьезная, поэтому покупатели страхуются, закупая товар», — подчеркнул источник.

Минэнерго РФ, в свою очередь, вечером 13 марта объявило, что оценивает ситуацию с обеспечением регионов топливом как стабильную и не видит рисков роста розничных цен на топливо.

«В розничном сегменте цены стабильны и не увеличиваются с начала года. Текущий уровень оптовых цен на бирже формирует комфортный уровень доходности для стабильных цен на АЗС, вне зависимости от краткосрочных колебаний на оптовом рынке», — говорится в распространенном ведомством сообщении.

12 марта из-за атаки дронов произошел пожар на Нижегородском НПЗ, а на следующий день беспилотники ударили по Рязанскому и Новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам. Ранее из-за атак и выхода из строя оборудования с начала 2024 года на внеплановые ремонты были остановлены и другие нефтеперерабатывающие предприятия, напоминает РБК. Сообщалось о ремонтах на Волгоградском и Туапсинском НПЗ. Также останавливался Ильский НПЗ, однако вскоре он вернулся к штатной работе.

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