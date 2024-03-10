Глава МИД Польши заявил, что солдаты НАТО «уже присутствуют» в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже есть в Украине, но что это за страны, он не уточнил.

«Солдаты НАТО уже присутствуют в Украине. И я бы хотел поблагодарить послов тех стран, которые пошли на этот риск. Эти страны знают кто они, но раскрывать их нельзя. В отличие от других политиков, я не буду оглашать список», — сказал Сикорский во время дискуссии на конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в альянс, которая прошла 8 марта.

Он добавил, что присутствие военных НАТО в Украине не является «чем-то немыслимым» и одобрил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, сказавшего, что он «не исключает» отправку войск НАТО в Украину. «Речь о том, чтобы Путин боялся нас, а не мы боялись Путина», — добавил Сикорский.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «Известиям» высказывание Сикорского, заявила, что представителям альянса «дальше отпираться смысла нет».

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров 20 европейских стран, заявил, что не исключает отправки войск НАТО в Украину. В последующие дни представители большинства других западных стран, включая США, такую вероятность отвергли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса нет таких планов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что если войска НАТО появятся в Украине, прямой конфликт между Россией и альянсом станет неизбежным.

4 марта Макрон уточнил, что Франция не рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Украину, но «начинает обсуждение» и думает обо всем, что можно сделать для поддержки украинцев. Позже он также пояснил, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Во время встречи с лидерами политических партий Франции 7 марта Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что «тогда и у России больше не осталось красных линий в отношении Франции».