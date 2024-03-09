«Московский комсомолец»: выступление Кристины Орбакайте убрали из программы концерта в Кремле после высказываний Аллы Пугачевой

Певицу Кристину Орбакайте в последний момент убрали из списка участников праздничного концерта в честь Международного женского дня, который прошел 7 марта в Кремлевском дворце, пишет газета «Московский комсомолец».

Издание опубликовало порядок выступлений исполнителей. Орбакайте и Алексей Воробьев должны были исполнить песню «Просто любить тебя» почти в конце программы. О том, что певица выступит в Кремле, также сообщал источник ТАСС в начале марта.

По данным «Московского комсомольца», еще в день концерта Орбакайте оставалась в списке исполнителей, но в последний момент ее номер убрали из программы. Его заменили второй песней Таисии Повалий и Дениса Майданова. 7 марта за два часа до начала концерта пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что Орбакайте выступать не будет.

«Московский комсомолец» связал отмену выступления Орбакайте с высказываниями ее матери Аллы Пугачевой. 3 марта певица поздравила подписчиков в инстаграме с праздником желтых цветов и призвала «не сдаваться». В ее посте увидели отсылку к словам политика Алексея Навального, который призывал россиян не сдаваться, если его убьют.

6 марта Пугачева прокомментировала высказывание певца Стаса Михайлова, который заявил, что артисты, уехавшие из России и критикующие ее власти, «приползут на коленях» в страну и будут «целовать ноги». «Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — сказала Пугачева.

После этого активист Виталий Бородин написал на певицу очередной донос в Генпрокуратуру России, потребовав признать Пугачеву «иностранным агентом».

Алла Пугачева уехала из Россию вскоре после того, как ее мужа Максима Галкина, который публично высказывается против российского вторжения в Украину, объявили «иностранным агентом». Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны».

Кристина Орбакайте живет в России и США, где у мужа певицы бизнес. В октябре 2022 года российские таблоиды сообщили, что Орбакайте уехала из России в США, но затем, судя по постам в соцсетях, вернулась в Россию.

В феврале, после того, как в декабре 2023 года СМИ сообщили, что вернувшаяся из США Орбакайте выступила на «Песне года», началась кампания по отмене выступлений певицы в российских городах.

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