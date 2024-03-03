Алла Пугачева в инстаграме поздравила с праздником желтых цветов и призвала «не сдаваться». Комментаторы увидели в ее обращении отсылку к словам Навального

Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, посвященный «празднику желтых цветов». В нем Пугачева поздравляет с наступлением весны и призывает: «Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!»

Некоторые пользователи инстаграма увидели в обращении Пугачевой отсылку к словам Алексея Навального, призывавшего россиян не сдаваться, если его убьют.

Несколько человек написали в комментариях «Он не сдавался, и мы не сдадимся». Самый популярный комментарий по числу лайков на момент написания заметки звучит так: «Не сдавайтесь! Одна фраза, Алла Борисовна, и мы все поняли. Спасибо, что остались Человеком!»

Некоторые другие комментаторы поста Пугачевой увидели в нем протест певицы против российского вторжения в Украину. Певицу благодарили за то, что она «не испугалась и не прогнулась».

В основном же оставившие комментарии под постом признавались в любви к певице и ее творчеству и желали Пугачевой и ее семье счастья и здоровья.

Алла Пугачева неоднократно рассказывала, что в юности придумала праздник желтых цветов — много лет в первое воскресенье марта она встречалась с друзьями, которые приносили букеты цветов желтого цвета, и «разрешала приход весны». В 2022 году Пугачева, находившаяся в тот момент в России, впервые за долгое время праздник желтых цветов не отмечала, но, как сообщалось, передала поклонникам, приславшим ей цветы, записку с благодарностью и «доверенностью на разрешение весны». В марте 2023 году Пугачева уже из Израиля поздравила поклонников с приходом весны по видеосвязи.

Алла Пугачева покинула Россию вскоре после того, как Максима Галкина объявили «иностранным агентом. Тогда же певица опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны».

В ноябре 2023 года Пугачева на несколько дней приезжала в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что любой «добропорядочный и законопослушный» гражданин России «может свободно возвращаться на свою родину и так же свободно ее покидать».

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