Организаторы отменили концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке после требований мэра города и патриотических активистов

Концерт певицы Кристины Орбакайте, который был запланирован во Владивостоке на 19 марта, отменен. Решение об этом приняли организаторы выступления и концертный зал Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие, рассказали ТАСС представители площадки.

В концертном зале уточнили, что концерт певицы Дианы Арбениной, также анонсированный на сайте Fesco Hall на 27 февраля, запланирован на другой площадке — «Фетисов арене». «У нас единая система билетной кассы. Думаю, сейчас организатор решит (вероятно, отменить концерт — прим. „Медузы“)», — добавили в Fesco Hall.

В начале февраля концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в марте, отменили в Красноярске, Братске и Иркутске. Выступления певицы в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок. Их отмены добивался «Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». В январе сорвался концерт Орбакайте в Улан-Удэ. Власти Бурятии заявили, что концерт отменили, «учитывая мнение граждан и общественных организаций» — против него выступали активисты бурятской организации «Боевое братство».

На фоне отмен выступлений певицы власти Владивостока заявляли, что не собираются препятствовать проведению концерта Орбакайте, поскольку «ее творческий репертуар соответствует законодательству», а отмена выступлений, проводимых в частных учреждениях, «не входит в полномочия администрации».

Однако 7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков направил письмо организаторам концертов с рекомендацией отменить выступления Орбакайте и Арбениной в городе. В администрации Владивостока говорили, что на решение властей повлияло обращение общественного движения «Культурный фронт России».

Кристина Орбакайте живет в России и США, где у мужа певицы бизнес. В октябре 2022 года российские таблоиды сообщили, что Орбакайте уехала из России в США, но затем, судя по постам в соцсетях, вернулась в Россию. Кампания по отмене выступлений Орбакайте в российских городах началась после того, как в декабре 2023 года СМИ сообщили, что вернувшаяся из США певица выступила на «Песне года». Директор певицы Александр Качан говорил, что не понимает, с чем связана кампания против Орбакайте.

Кристина Орбакайте — дочь певицы Аллы Пугачевой. Мужа Пугачевой, артиста Максима Галкина, выступавшего против войны, объявили «иностранным агентом» в России. Пугачева публично поддержала Галкина. Пара живет за пределами России.

После полномасштабного российского вторжения в Украину концерты Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» отменили в нескольких городах России. В 2014 году Арбенина высказывалась против аннексии Крыма, а в апреле 2022-го исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню «Не молчи».

Весной 2023 года активист Виталий Бородин написал донос на Арбенину, потребовав проверить лидера группы «Ночные снайперы» по статье о «дискредитации» армии. В октябре того же года во время одного из концертов певица спела вместе с женой участника российского вторжения в Украину.

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