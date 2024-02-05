Концерт певицы Кристины Орбакайте, намечавшийся на 7 марта в Красноярске, отменили, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертный зал «Гранд Холл Сибирь». Там не назвали причины отмены, отметив лишь, что соответствующая информация поступила от организаторов выступления.

Кроме того, концерты Орбакайте отменили в Братске и Иркутске, где певица планировала выступить 10 и 12 марта. Афиши выступления Орбакайте удалены. Причины случившегося не называются.

Кристина Орбакайте отмену своих концертов пока не комментировала.

В январе власти Бурятии объявили, что концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, планировавшийся на 13 марта, отменен. В министерстве спорта и молодежной политики Бурятии говорили, что Кристина Орбакайте «не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в РФ», но решение об отмене выступления принято, «учитывая мнение граждан и общественных организаций». Против концерта Орбакайте в Улан-Удэ выступили активисты бурятской организации «Боевое братство».

Также общественные организации добиваются, чтобы в Благовещенске отменили концерты Орбакайте, намеченные на 15 и 16 марта. Организатор выступлений Сергей Зайцев, комментируя ситуацию в Благовещенске, заявил, что общественники «занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности».

Директор певицы Александр Качан ранее говорил, что не понимает, с чем связана кампания против Орбакайте, и особо отметил, что певица участвовала в новогодних концертах на федеральных каналах.

Кристина Орбакайте живет в России и США, где у мужа певицы бизнес, писали РИА Новости. В октябре 2022 года российские таблоиды сообщили, что Орбакайте уехала из России в США, но в дальнейшем она публиковала в соцсетях фотографии из России. Кампания по отмене выступлений Орбакайте в российских городах началась после того, как в декабре 2023 года СМИ сообщили, что певица вернулась из США и выступила на «Песне года».

Кристина Орбакайте — дочь певицы Аллы Пугачевой, которая уехала из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Мужа Пугачевой, артиста Максима Галкина, выступавшего против войны, в России объявили «иностранным агентом». Активисты жаловались на Пугачеву в Генпрокуратуру, но ни о каких делах, возбужденных против артистки, не сообщалось.

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