Мэр Владивостока рекомендовал отменить в городе концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной

Мэр Владивостока Константин Шестаков направил письмо организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной с рекомендацией отменить их запланированные выступления в городе.

Как сообщили ТАСС в администрации Владивостока, на решение властей повлияло обращение общественного движения «Культурный фронт России». Окончательное решение об отмене концертов должно быть принято организатором «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения», добавили в администрации. Концерт Арбениной запланирован во Владивостоке на 27 февраля, а выступление Орбакайте — на 19 марта.

В начале февраля стало известно, что концерты Кристины Орбакайте отменили в Красноярске, Братске и Иркутске. До этого сорвалось выступление певицы в Улан-Удэ. Власти Бурятии заявили, что концерт в Улан-Удэ отменили, «учитывая мнение граждан и общественных организаций». Сообщалось, что против него выступали активисты бурятской организации «Боевое братство».

Тогда же власти Владивостока заявляли, что не собираются препятствовать проведению концерта Орбакайте, поскольку «ее творческий репертуар соответствует законодательству», а отмена выступлений, проводимых в частных учреждениях, «не входит в полномочия администрации».

Параллельно стало известно, что концерты Орбакайте перенесли на неопределенный срок в Благовещенске и Хабаровске. Их отмены добивался «Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», пишет «Сибирь. Реалии».

Организатор выступлений Сергей Зайцев заявил «Коммерсанту», что концерты перенесли «из-за проблем с логистикой». При этом он добавил, что ему поступали угрозы. По его словам, активисты обещали организовать акции протеста возле общественно-культурного центра в Благовещенске, где должны были пройти концерты, выстроив возле него «пикеты из вдов и матерей погибших участников ». Зайцев добавил, что обратился в полицию, ФСБ, СКР и прокуратуру в связи с полученными угрозами.

Кристина Орбакайте — дочь певицы Аллы Пугачевой, которая уехала из России после начала полномасштабной войны в Украине. Мужа Пугачевой, артиста Максима Галкина, выступавшего против войны, объявили «иностранным агентом» в России.

Орбакайте живет в России и США. В октябре 2022 года российские таблоиды сообщили, что Орбакайте уехала в США, но в дальнейшем она публиковала в соцсетях фотографии из России. Кампания по отмене выступлений певицы началась после того, как в декабре 2023 года СМИ сообщили, что она вернулась из США и выступила на «Песне года». Директор певицы Александр Качан говорил, что не понимает, с чем связана кампания против Орбакайте.

Диана Арбенина в апреле 2022 года исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню «Не молчи». После этого концерты Арбениной и «Ночных снайперов» начали отменять и переносить в разных городах, в том числе в Волгограде, Казани, Саратове, Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Тольятти, Йошкар-Оле и Улан-Удэ.

Весной 2023 года активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Арбенину по статье о «дискредитации» армии РФ. В октябре того же года певица во время концерта в Новосибирске пригласила на сцену жену военного, принимавшего участие в российском вторжении в Украину, и вместе с ней исполнила свою песню «Секунду назад».

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