В Санкт-Петербурге задержали вышедшую на одиночный пикет подругу чеченки Седы Сулеймановой, которую в 2023 году насильно вернули в Чечню
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали вышедшую на одиночный пикет Лену Патяеву. Она требовала предоставить информацию о местонахождении ее подруги Седы Сулеймановой, которую насильно вернули в Чечню после побега, сообщают Sota и RusNews.
На пикет у здания прокуратуры Патяева вышла в куртке с надписью «Где Седа?». Перед этим она раздавала и клеила листовки с информацией о пропавшей подруге на Невском проспекте, пишет RusNews.
«Седа Сулейманова — гражданка РФ. У нее столько же прав жить в Питере, как и у меня. Но ее права были у нее грубо отняты. По информации правозащитников, Седу, скорее всего, уже убили родственники. Я призываю всех жителей этого города не молчать. Нормально ли это, что в 21 веке молодую девушку похищают и грозятся убить только за то, что она хотела жить свободно и самостоятельно?», — цитирует Sota слова Патяевой.
Sota также уточняет, что Патяеву задержали за аналогичную акцию 1 февраля. Тогда на нее составили протокол о нарушении «ковидных ограничений». Сейчас Патяевой вменяют нарушение по статье о проведении несогласованного митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Ее планируют оставить в отделе полиции на 48 часов, пишет Sota.
Сотрудники полиции задержали Седу Сулейманову в Санкт-Петербурге в августе 2023 года. Сообщалось, что ее подозревали в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. Вскоре после этого Сулейманову увезли в Чечню и передали родственникам, от которых она сбежала в 2022 году. Правозащитники из СК SOS уже тогда предупреждали, что Седа может стать жертвой «убийства чести».
После того, как эта история получила огласку, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал совместные фото и видео с Седой, заверив, что «с ней все в порядке». На этих кадрах она не произнесла ни слова и выглядела изможденной, отмечали правозащитники. В феврале 2024 года проект СК SOS со ссылкой на два источника сообщил, что Сулейманову могли убить родственники.