Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас солдат срочной службы, воевавших на фронте.

В соответствии с документом, срочники, срок службы которых был продлен из-за военного положения в Украине в связи с полномасштабным российским вторжением, будут отправлены в запас в апреле-мае 2024 года.

Законопроект об изменении сроков срочной военной службы внес в Верховную Раду сам Владимир Зеленский 22 февраля. Документ касался демобилизации украинских срочников, которые не отпустили со службы в армии после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Депутаты одобрили законопроект уже на следующий день.

В начале февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. В нем сказано, что планку призывного возраста снизят с 27 до 25 лет, а демобилизация станет возможна через 36 месяцев службы. Кроме того, документ предусматривает, что в Украине будут выдавать электронные повестки. Срочная служба будет отменена, вместо нее введут базовую общевойсковую подготовку.

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