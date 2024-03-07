Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас солдат срочной службы, воевавших на фронте.
В соответствии с документом, срочники, срок службы которых был продлен из-за военного положения в Украине в связи с полномасштабным российским вторжением, будут отправлены в запас в апреле-мае 2024 года.
Законопроект об изменении сроков срочной военной службы внес в Верховную Раду сам Владимир Зеленский 22 февраля. Документ касался демобилизации украинских срочников, которые не отпустили со службы в армии после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Депутаты одобрили законопроект уже на следующий день.
В начале февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. В нем сказано, что планку призывного возраста снизят с 27 до 25 лет, а демобилизация станет возможна через 36 месяцев службы. Кроме того, документ предусматривает, что в Украине будут выдавать электронные повестки. Срочная служба будет отменена, вместо нее введут базовую общевойсковую подготовку.