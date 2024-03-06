Матвиенко заявила, что жители Донбасса против приезда желающих «покаяться» артистов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что жители Донбасса возражают против приезда артистов, которые хотят таким образом «покаяться» за «недостойное поведение».

По словам Матвиенко, многим жителям Донбасса не нравится, что «тех, кто себя опорочил, тех, кто себя недостойно вел в эти дни, посылают на Донбасс на исправление». «Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Она также заявила, что надо «еще раз продумать подходы к направлению художественных коллективов и деятелей культуры» и посылать в Донбасс «героев» — «таких, как [музыкант] Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами и с первого дня занял позицию поддержки специальной военной ».

Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы — ну, пусть скажут публично, объяснят свою позицию. А Донбасс — не то место, куда надо их направлять для так называемого покаяния.

После прошедшей в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») ряд ее участников, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту Милявскую, записали видео с извинениями, а некоторые посетили самопровозглашенную ДНР.

В январе в Донецкую область съездил Билан, который навестил детей в местном травматологическом центре и сделал пожертвование приюту для животных. В середине февраля в ДНР также приехал Киркоров, посетивший раненых российских военнослужащих в госпитале в Горловке, а Лолита Милявская рассказала, что будет восстанавливать храм «на одной из новых территорий».

В августе 2023 года в Донбассе с концертом для военных также побывал лидер группы «Звери» Рома Билык. Незадолго до этого организаторы Петербургского экономического форума отменили его выступление после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

Организовавшая «почти голую» вечеринку блогер Настя Ивлеева дважды извинилась, а в феврале, комментируя послание Путина Федеральному собранию, сказала, что «инициативы и проекты, которые были озвучены», у нее «искренне отзываются», и она «знает, что пойдет за них голосовать».

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