Книгу «Люди Путина» Кэтрин Белтон (о том, как Путин захватил власть в России) опубликовали бесплатно на русском языке

Британская журналистка и писательница Кэтрин Белтон выложила в открытый доступ на русском языке свою книгу «Люди Путина: Как КГБ вернулся в Россию, а затем двинулся на Запад».

«Всем уже хорошо известно o жестокости Путинского режимa в отношении собственных граждан. Но в честь Навального и всех тех, которые пришли прощаться с ним, мы сделали доступ к русскому переводу книги „Люди Путина“ бесплатно. Страна должна знать своих героев», — написала Белтон в соцсети Х.

Скачать книгу можно здесь (.pdf).

«Ссылаясь на инсайдерские источники, книгa рассказывает о безжалостности Путина и его окружения, об их стремлении захватить полную власть в России любой ценой, не брезгуя насилием и террором в отношении собственных граждан», — так Белтон описывает свое произведение.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков назвал книгу «Люди Путина» «самым важным и фундаментальным исследованием того, как КГБшная элита пережила распад СССР, срослась с мафией и снова захватила нашу страну».

Кэтрин Белтон с 2007 по 2013 годы была московским корреспондентом газеты Financial Times. Сейчас она сотрудничает с The Washington Post.

Книга «Люди Путина» вышла в 2020 году и была признана книгой года по версии британских газет The Times, The Sunday Times, The Economist, Financial Times, New Statesman и The Daily Telegraph. В 2022-м эстонское издательство Kava Kirjastus опубликовало русский перевод книги.

«Люди Путина» стала предметом пяти судебных исков, поданных российскими миллиардерами и компанией «Роснефть». Иски к Кэтрин Белтон подавали Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Шалва Чигиринский и Алишер Усманов. Фридман, Авен, Абрамович и Усманов добились внесения правок в книгу.