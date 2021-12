Алишер Усманов вслед за другими российскими миллиардерами добился внесения правок в книгу «Люди Путина»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Британское издательство HarperCollins, выпустившее книгу «Люди Путина», внесло в нее изменения относительно упоминания российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом представитель бизнесмена сообщил РБК.

По его словам, в первом издании книги, вышедшей в 2020 году, содержались недостоверные сведения о том, что Усманов использовал свое для увеличения своего состояния.

Из исправленного издания книги также исключены слова о том, что Усманов пытался «подкупить» британскую элиту или «проникнуть» в нее и что его рассматривали в качестве «доверенного лица» Кремля, пишет РБК.

Договориться о внесении изменений в книгу удалось во внесудебном порядке, сообщил представитель Усманова. Деловой партнер Усманова Фархад Мошири уточнил, что оспоренные миллиардером утверждения уже удалили из электронной и аудиоверсий книги, также их не будет в новых печатных изданиях.

Получить комментарии от HarperCollins и автора книги РБК не удалось.

Книгу «Люди Путина» написала бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. В 2020 году «Люди Путина» была признана книгой года по версии британских газет The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph.

После выхода «Людей Путина» судебные иски к HarperCollins подали российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, а также бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть». Фридман, Авен и Абрамович уже добились внесения правок в книгу.

