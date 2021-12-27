Алишер Усманов вслед за другими российскими миллиардерами добился внесения правок в книгу «Люди Путина»
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Британское издательство HarperCollins, выпустившее книгу «Люди Путина», внесло в нее изменения относительно упоминания российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом представитель бизнесмена сообщил РБК.
По его словам, в первом издании книги, вышедшей в 2020 году, содержались недостоверные сведения о том, что Усманов использовал свое положение в «Газпроме» для увеличения своего состояния.
Из исправленного издания книги также исключены слова о том, что Усманов пытался «подкупить» британскую элиту или «проникнуть» в нее и что его рассматривали в качестве «доверенного лица» Кремля, пишет РБК.
Договориться о внесении изменений в книгу удалось во внесудебном порядке, сообщил представитель Усманова. Деловой партнер Усманова Фархад Мошири уточнил, что оспоренные миллиардером утверждения уже удалили из электронной и аудиоверсий книги, также их не будет в новых печатных изданиях.
Получить комментарии от HarperCollins и автора книги РБК не удалось.
Книгу «Люди Путина» написала бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. В 2020 году «Люди Путина» была признана книгой года по версии британских газет The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph.
После выхода «Людей Путина» судебные иски к HarperCollins подали российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, а также бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть». Фридман, Авен и Абрамович уже добились внесения правок в книгу.