Книгу «Люди Путина» изменят по требованию Фридмана и Авена

Британское издательство HarperCollins, выпустившее книгу «Люди Путина», удалит из ее будущих изданий фрагменты, вызвавшие судебные претензии у совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана и председателя совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена. О достижении судебного соглашения с российскими бизнесменами было объявлено 28 июля на слушаниях в Высоком суде Лондона, пишет The Guardian.

Юристы HarperCollins заявили, что изменения, которые внесут в книгу по требованию Фридмана и Авена, будут незначительными и охватывают всего три абзаца. В книге, в частности, утверждалось, что Фридман и Авен в 1980-е годы имели связи с КГБ.

Также издательство обязалось извиниться перед предпринимателями за то, что не обратилось к ним за комментарием до выхода книги. Извинения будут опубликованы на сайте HarperCollins.

28 июля в суде Лондона также началось рассмотрение иска Романа Абрамовича к HarperCollins — бизнесмен требует опровергнуть утверждение из книги «Люди Путина» о том, что он будто бы в 2003 году купил клуб «Челси» по личному указанию президента России Владимира Путина.

Помимо Абрамовича, Фридмана и Авена, иски к HarperCollins из-за книги также подавали бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть».

Книгу «Люди Путина» написала бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. В 2020 году «Люди Путина» была признана книгой года по версии газет The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph.

