Фридман, Авен, Чигиринский и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

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Ряд российских бизнесменов, а также компания «Роснефть» подали иски о клевете против британского издательства HarperCollins, выпустившего книгу «Люди Путина» бывшего московского корреспондента Financial Times Кэтрин Белтон.

По сведениям издания, заявления в английский суд направили совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Суть их претензий к издательству пока не раскрывается.

Ранее иск к HarperCollins также подавал Роман Абрамович. Он требовал опровергнуть сведения из книги Белтон о том, что якобы купил футбольный клуб «Челси» по личному указанию президента РФ Владимира Путина.

Представители издания HarperCollins в комментарии Financial Times назвали книгу Белтон «важной и добросовестно выполненной работой» и пообещали защитить ее в судах.

В 2020 году «Люди Путина» была признана книгой года по версии газет The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph.

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