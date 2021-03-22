Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина». Из-за утверждений, что он купил «Челси» по приказу Кремля

Российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович обратился в суд в Англии с иском к издательству HarperCollins из-за книги «Люди Путина», выпущенной в 2020 году. Как сообщает Financial Times, иск в том числе подан к автору книги, бывшему московскому корреспонденту этого издания Кэтрин Белтон.

Иск подан из-за ложных и клеветнических заявлений, сделанных в книге «Люди Путина», сообщила юридическая фирма Harbottle & Lewis LLP, представляющая интересы Абрамовича. Заявление опубликовано на сайте клуба «Челси».

«В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба „Челси“ и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны», — заявили юристы Абрамовича.

Как указывает FT, в книге «Люди Путина» есть высказывание банкира , утверждающего, что Роман Абрамович в 2003 году купил клуб «Челси» по личному указанию президента России Владимира Путина.

Роман Абрамович, комментируя иск, заявил, что обратился в суд, когда «стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба „Челси“». Бизнесмен отметил, что его представители пытались договориться с издательством HarperCollins, чтобы избежать разбирательства в суде, но «издатель не исправил ложные утверждения в книге».

Футбольный клуб «Челси», на сайте которого опубликовали заявление Абрамовича, отказался от комментариев. «Клуб и его сотрудники гордятся многими достижениями под руководством господина Абрамовича», — подчеркивается в сообщении команды.

Роман Абрамович в 2020 году занял 10-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Тогда журнал оценил его состояние в 11,3 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires, который Forbes составляет в реальном времени, Абрамович занимает 143-е место с состоянием 14,3 миллиарда долларов. Bloomberg в своем рейтинге оценивает его состояние в 17,8 миллиарда долларов.