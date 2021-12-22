Издатель книги «Люди Путина» по требованию Абрамовича согласился исправить фрагмент о покупке «Челси» по приказу Кремля

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Британское издательство HarperCollins, выпустившее книгу «Люди Путина», исправит в будущих изданиях фрагменты с «неточной информацией» о российском миллиардере, владельце «Челси» Романе Абрамовиче, и включит комментарии его представителя. Об этом сообщается в заявлении издателя.

В частности, издательство исправит текст, где говорилось, что в 2003 году бизнесмен купил клуб «Челси» якобы по личному указанию президента России Владимира Путина. «Хотя в книге всегда содержалось отрицание, что Абрамович действовал по чьему-то указанию при покупке „Челси“, новое издание будет включать более детальное объяснение его мотивов», — отметили в HarperCollins.

Издательство также обещает пояснить, что утверждению о покупке клуба по приказу Кремля нет доказательств, кроме слов банкира и двух источников, чьи имена не называются.

Кроме того, в книге исправят утверждение, что совладельцем «Сибнефти» был Борис Березовский. Всего речь идет об удалении или добавлении 1700 слов, сообщил представитель Абрамовича.

Издательство и автор книги, бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон принесли извинения Абрамовичу. Вместо возмещения убытков HarperCollins сделает перевод в благотворительную организацию.

HarperCollins выпустило книгу «Люди Путина» в 2020 году. В марте 2021-го Роман Абрамович обратился в британский суд с иском к издательству из-за ложных и клеветнических заявлений. В ноябре Высокий суд Лондона признал, что девять утверждений в книге порочат репутацию миллиардера.

Судебные претензии к издательству по поводу книги также подавали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. В июле 2021 года стороны пришли к соглашению, и HarperCollins согласилось изменить три абзаца по требованию российских предпринимателей.

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