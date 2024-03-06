Банк «Тинькофф» отключил переводы центру «Насилию.нет» и фонду «Нужна помощь»

Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» сообщил, что банк «Тинькофф» отключил возможность перевода пожертвований организации в своем приложении.

О том, что банк отключил возможность перевода, сотрудники центра узнали от жертвователей, у которых были настроены автоматические переводы и кешбек в пользу «Насилию.нет». При этом банк заранее не связался с организацией и не сообщил об изменениях в работе, заявили в «Насилию.нет».

«Для нашего центра, который существует только на пожертвования, это стало огромной неожиданностью и проблемой. Невозможность получать переводы через „Тинькофф“ значит, что „Насилию.нет“ сталкивается с очередными существенными сокращениями донатов. Сейчас наша команда экстренно совещается по поводу дальнейших действий и планов», — заявили в организации.

Центр отмечает, что ограничения затронули только подписки и кешбеки, которые были оформлены в приложении банка. Пожертвования, оформленные на сайте «Насилию.нет», продолжают поступать даже с карт «Тинькофф».

Банк также ограничил возможность переводить пожертвования благотворительному фонду , сообщило издание «Такие дела». «БФ „Нужна помощь“ больше не принимает платежи через „Тинькофф“ — шаблоны отключены», — говорится в сообщении клиенту банка, которое процитировали журналисты.

Центр «Насилию.нет» и фонд «Нужна помощь» объявлены в России «иностранными агентами». Директор «Насилию.нет» Анна Ривина рассказывала, что этот статус повлиял на работу центра — от сотрудничества с ним отказались некоторые учреждения, он не получал гранты. Сейчас центр существует преимущественно на пожертвования физических лиц.

В конце февраля Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов». Спикер Госдумы Вячеслав Володин, представляя законопроект, говорил, что депутаты считают необходимым лишить «иноагентов» всех источников дохода в России.

Читайте также

Российские власти могут объявить «иноагентом» кого угодно. А теперь собираются еще и штрафовать тех, кто «волей-неволей» (!) помогает людям с этим ярлыком Какая именно помощь будет рискованной? 7 карточек