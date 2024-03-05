«Почему к Навальному была проявлена такая жестокость?» Сопредседатель комитета «Голос Беслана» Эмма Тагаева написала обращение к Путину

Сопредседательница организации «Голос Беслана» Эмма Тагаева, у которой в результате теракта в школе Беслана в 2004 году погибли муж и два сына, обратилась к Владимиру Путину с вопросами о преследовании и гибели политика Алексея Навального.

Фотографию Тагаевой с плакатом, на котором написан текст обращения, опубликовала журналистка Елена Костюченко. В обращении говорится:

В теракте 2004 года в Беслане у меня погибла семья: муж и два сына, 14 и 16 лет. За 20 лет не были наказаны чиновники, давшие приказ стрелять по школе танками и огнеметами. В результате такого спасения мы, матери, похоронили обугленные тела своих детей.

А что сделал Навальный? Кого он убил? Если за гибель сотен детей никто не ответил, то почему к Навальному была проявлена такая жестокость за менее тяжкие обвинения? Ведь смертную казнь избежал даже террорист . За какие страшные преступления дают сроки, как [Владимиру] 25 лет, если даже за смерть наших детей чиновники не сняты с должностей, а наоборот — их повысили и наградили?

У меня эти вопросы к тому, кто собирается в марте опять стать президентом.

В подписи к фотографии Костюченко напомнила, что в 2016 году Тагаева (Бетрозова) и еще несколько женщин, потерявших детей и близких во время штурма школы в Беслане, вышли на акции протеста в футболках с надписью «Путин — палач Беслана». Их задержали и приговорили к штрафам и общественным работам. Позже наказание смягчили, заменив общественные работы штрафами и снизив суммы штрафов.

Костюченко, которая работала на акции и была задержана вместе с участницами, рассказала, что Навальный связался с ней, заявив, что хочет заплатить штраф за задержанных. Журналистка ответила ему, что штраф уже оплатили и поблагодарила за предложенную помощь. «Это не помощь. Это мне нужно, чтобы их не унижали», — ответил ей тогда Навальный, рассказала Костюченко.

«Эмма не знает этой истории. Эмма стоит за мертвого Навального. И за живых нас. Я благодарна Эмме — но ей не нужна моя благодарность. Ей нужна страна, которая не убивает своих и чужих детей», — написала журналистка.

Алексея Навального заключили под стражу в январе 2021 года — суд заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества».

Сначала Навальный находился в ИК-6 во Владимирской области. В середине декабря 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. За время заключения политика 27 раз отправляли в штрафной изолятор по надуманным поводам.

Навальный, как сообщила ФСИН, умер в колонии в Харпе 16 февраля. В официальном заключении, выданном его матери, указано, что смерть наступила от естественных причин. Соратники Навального настаивают, что политика убили. 1 марта политика похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

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После похорон Навального прошло три дня. Все это время тысячи людей шли на Борисовское кладбище, чтобы проститься с политиком Фото и видео

Как в России прощались с Навальным

После похорон Навального прошло три дня. Все это время тысячи людей шли на Борисовское кладбище, чтобы проститься с политиком Фото и видео