Политика Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Помимо «My Way» во время прощания на кладбище прозвучала финальная тема из «Терминатора-2». Как пояснил Леонид Волков, это был любимый фильм политика.

Отпевание Навального проходило в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино на юго-востоке Москвы. В церковь пустили только родственников и близких. Отпевание заняло менее 20 минут.

Соратники Навального рассказали со ссылкой на религиоведа и бывшего ответственного редактора «Журнала Московской патриархии» Сергея Чапнина, что на настоятеля церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» Анатолия Родионова «надавили», чтобы он провел отпевание Алексея Навального быстрее.

С утра 1 марта у храма собирались люди, которые хотели проститься с Навальным. Очередь к храму растянулась на несколько сотен метров. Когда к церкви привезли гроб с телом политика, люди начали скандировать «Навальный!» и «Не простим!».

После отпевания желающие проститься с Навальным пошли к кладбищу. Они поднимали цветы и скандировали «Россия будет свободной!», «Навальный!», «Россия без Путина», «Нет войне» и «Любовь сильнее страха».

Когда катафалк с гробом отъезжал от церкви люди забрасывали его цветами.

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