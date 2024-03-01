Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Политика Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
Помимо «My Way» во время прощания на кладбище прозвучала финальная тема из «Терминатора-2». Как пояснил Леонид Волков, это был любимый фильм политика.
Отпевание Навального проходило в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино на юго-востоке Москвы. В церковь пустили только родственников и близких. Отпевание заняло менее 20 минут.
Соратники Навального рассказали со ссылкой на религиоведа и бывшего ответственного редактора «Журнала Московской патриархии» Сергея Чапнина, что на настоятеля церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» Анатолия Родионова «надавили», чтобы он провел отпевание Алексея Навального быстрее.
С утра 1 марта у храма собирались люди, которые хотели проститься с Навальным. Очередь к храму растянулась на несколько сотен метров. Когда к церкви привезли гроб с телом политика, люди начали скандировать «Навальный!» и «Не простим!».
После отпевания желающие проститься с Навальным пошли к кладбищу. Они поднимали цветы и скандировали «Россия будет свободной!», «Навальный!», «Россия без Путина», «Нет войне» и «Любовь сильнее страха».
Когда катафалк с гробом отъезжал от церкви люди забрасывали его цветами.