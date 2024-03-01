Религиовед Сергей Чапнин рассказал, что настоятель церкви в Марьино получил приказ «сократить по максимуму» время отпевания Навального
Соратники Навального рассказали со ссылкой на религиоведа и бывшего ответственного редактора «Журнала Московской патриархии» Сергея Чапнина, что на настоятеля церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» Анатолия Родионова «надавили», чтобы он провел отпевание Алексея Навального быстрее.
«По его [Сергея Чапнина] информации, надавили на настоятеля храма, отца Анатолия Родионова, на хор, потребовали провести отпевание как можно быстрее, чтобы никто туда не попал», — сказал в эфире трансляции команды Навального бывший глава штабов политика Леонид Волков.
О том, что Родионов получил приказ из патриархии «сократить все по максимуму», написал у себя в фейсбуке и сам Чапнин.
Отпевание Навального заняло меньше 20 минут. На него пустили только близких. По данным «Новой газеты», проститься с Навальным успели не больше 300 человек. «Верстка» пишет, что отпевание прошло быстрее, чем планировалось, потому что к гробу начали массово идти люди.