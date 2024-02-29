Олег Тиньков объявил, что закрыл благотворительный «Фонд семьи Тиньковых» из-за статуса «иностранного агента»

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что решил закрыть благотворительный , а также выйти из состава попечительского из-за того, что власти РФ объявили его «иностранным агентом».

«Пару недель назад, российский режим назвал меня так называемым „иноагентом“… Непонятно, как иностранец, может быть под иностранным влиянием, но этот оксюморон только подтверждает глупость, дикость и отчаянность нынешней России», — заявил Тиньков. По его словам, «это смешно и безразлично» для него, «но не для сотен и тысяч больных раком крови в России».

Тиньков сообщил, что за последние два с половиной года его семья вложила десятки миллионов долларов в закупку медицинского оборудования по всей России, а также начала разработку регистра доноров костного мозга в России.

«Теперь я вынужден закрыть наш семейный фонд. Я надеюсь, что Фонд борьбы с лейкемией будет продолжать работать и помогать больным раком крови. Правительства должны тратить свои деньги на лечение болезней, а не на войну. К сожалению, именно в таком ужасном состоянии находится ваша страна», — добавил Тиньков.

Минюст РФ объявил Олега Тинькова «иностранным агентом» 16 февраля, мотивировав это тем, что бизнесмен участвовал в создании материалов «иностранных агентов», распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике властей РФ, а также выступал против вторжения войск России в Украину.

В марте 2020 года стало известно, что у Олега Тинькова диагностирован лейкоз. В апреле он ушел с поста главы совета директоров «Тинькофф банка». В декабре 2020 года Тиньков сообщил о полной ремиссии. За время лечения Тиньков прошел три курса химиотерапии, ему сделали пересадку костного мозга.

Тиньков многие годы живет за пределами России.

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