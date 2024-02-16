Минюст России объявил «иноагентами» Олега Тинькова и Никиту Кукушкина
Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него бизнесмена Олега Тинькова.
В объяснении своего решения ведомство в отношении Тинькова ведомство отметило, что бизнесмен принимал участие в создании материалов иностранных агентов, распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике властей РФ, а также выступал против специальной военной операции России в Украине.
В список также попали актер Никита Кукушкин, литературный критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.
Олег Тиньков с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину занимает антивоенную позицию. Бизнесмен отказался от гражданства РФ в октябре 2022 года, заявив, что «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».
В России Тиньков владел долей в TCS Group (материнской компании банка «Тинькофф»), но в апреле 2022 года продал актив холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Тиньков утверждал, что власти РФ вынудили его продать долю «за копейки». После продажи состояние Тинькова сократилось с нескольких миллиардов долларов до 860 миллионов долларов, писал Forbes в ноябре.
Несмотря на антивоенную позицию Тинькова в марте 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении бизнесмена. В июле 2023-го британские власти отменили это решение.