Телеграм-каналы сообщили о третьем за неделю ударе ВСУ из HIMARS по скоплению российских военных

Вечером 27 февраля ВСУ ударили реактивными системами залпового огня HIMARS по скоплению российских военных во время церемонии награждения в поселке Еленовка Донецкой области (находится под контролем самопровозглашенной ДНР). Информация об этом начала распространяться по российским и украинским телеграм-каналах.

Как утверждается, в результате удара погибли 19 военных, в том числе трое офицеров, еще 12 военнослужащих получили ранения.

Ни Россия, ни Украина официально информацию не комментировали. Подтверждений этих данных из независимых источников также нет.

Днем 20 февраля ВСУ обстреляли из HIMARS полигон возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР, на котором в тот момент находились российские военнослужащие. По данным «Русской службы Би-би-си» погибли не менее 60 человек, власти Забайкальского края (там базируется попавшая под удар бригада) подтвердили гибель 16 военных.

21 февраля украинская армия нанесла удар из HIMARS по скоплению войск РФ на полигоне вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной части Херсонской области. Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк утверждала, что в результате «по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции».

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