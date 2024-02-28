Блогер Александр Штефанов, снявший фильм о жизни в Донецке и Мариуполе после оккупации, уехал из России

Блогер и историк Александр Штефанов рассказал, что решил на «неопределенное время перебраться за границу».

По словам Штефанова, он принял такое решение после приговора социологу Борису Кагарлицкому, убийства Алексея Навального и интервью Юрию Дудю (опубликовано 28 февраля).

«Еще и иноагентам предъявляют все более нереальные требования, чтобы продолжать жить в РФ», — написал Штефанов.

Блогер не уточнил, куда именно уехал из России. Его интервью с Дудем записывалось в Сараево.

В конце февраля 2023 года Штефанов выпустил четырехчасовой фильм «Обыкновенная денацификация» о жизни на оккупированных территориях Украины. Вместе с российской гуманитарной миссией Штефанов посетил оккупированные Донецк и Мариуполь.

В августе 2023 года Минюст РФ объявил Штефанова «иностранным агентом». Незадолго до этого телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что блогера проверяют на «дискредитацию» российской армии после анонимного доноса. Официального подтверждения этой информации не было.

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