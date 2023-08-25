Минюст объявил «иноагентами» политолога Кирилла Рогова и журналиста Константина Эггерта

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него, в частности, журналиста Константина Эггерта, политолога Кирилла Рогова и блогера Александра Штефанова.

В список «иноагентов» также включены главный редактор исторического журнала «Дилетант» Виталий Дымарский, аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, черкесский активист Мартин Кочесоков, издание «Довод» и организация MRR-Fund gemeinnützige UG, реализующая проект My Russian Rights. Как отмечает «Медиазона», последняя связана с правозащитницей Ольгой Романовой.

Из реестра «иноагентов» также исключили юрлицо издания «Росбалт». Минюст объяснил «прекращением получения от иностранных источников денежных средств».

В сообщении Минюста говорится, что Кирилл Рогов принимал участие в создании и распространении материалов «иноагентов», а также выступал против российского вторжения в Украину и распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

Внесение в реестр Виталия Дымарского Минюст объяснил тем, что он якобы распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также действий российской армии.

«Я не могу оценивать это решение Минюста, потому что я не понимаю критериев. Я просто констатирую, что это так. Буду ли обжаловать решение в суде? Еще не знаю. Я подумаю, посоветуюсь с юристами», — сказал Дымарский РБК, комментируя решение Минюста.