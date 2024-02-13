Апелляционный военный суд пересмотрел приговор социологу Борису Кагарлицкому и приговорил его к пяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

«Интерфакс» уточняет, что Кагарлицкий будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Кагарлицкого взяли под стражу в зале суда, пишет SOTAvision.

В декабре Второй Западный окружной военный суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей, а также на два года запретил ему администрировать сайты по делу. Прокуратура обжаловала приговор. Гособвинение посчитало приговор социологу «несправедливым из-за своей чрезмерной мягкости».

«Прокуратура подала своеобразную жалобу. Там написано, что я все равно не смогу заплатить штраф, поэтому меня надо посадить. Они пытались меня объявить банкротом, не смогли. 1 миллион 400 тысяч собрали зрители „Рабкора“… Я готов к любому исходу. Думаю, что мы выиграем суд. Но если нет, вам придется снова повоевать за мое освобождение. На всякий случай, сумка со мной», — говорил Кагарлицкий перед заседанием суда (цитата по «Новой газете»).

Борис Кагарлицкий — социолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), политик левых взглядов и главный редактор журнала «Рабкор». В конце июля 2023 года его задержали в Москве и обвинили в оправдании терроризма, с тех пор он находился в СИЗО. Поводом к уголовному преследованию, по данным адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохина, стал ролик на ютьюб-канале «Рабкора» о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года. Позднее ролик удалили.

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