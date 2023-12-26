Прокуратура потребовала пересмотреть приговор социологу Борису Кагарлицкому, оштрафованному по делу об оправдании терроризма

Прокуратура обжаловала приговор социологу и главному редактору онлайн-журнала «Рабкор» Борису Кагарлицкому, оштрафованному по делу об оправдании терроризма.

Как пишет ТАСС, апелляционное представление прокуратуры поступило во Второй Западный окружной военный суд, выносивший приговор Кагарлицкому.

Борис Кагарлицкий — социолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), политик левых взглядов и главный редактор журнала «Рабкор». В конце июля 2023 года его задержали в Москве и обвинили в оправдании терроризма, с тех пор он находился в СИЗО. Поводом к уголовному преследованию, по данным адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохина, стал ролик на ютьюб-канале «Рабкора» о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года.

12 декабря Второй Западный окружной военный суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей, а также на два года запретил ему администрировать сайты. Социолога освободили в зале суда. Гособвинение запрашивало для Кагарлицкого пять с половиной лет колонии.

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