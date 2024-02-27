В России произошел масштабный сбой в работе мессенджеров и других сервисов

В России произошел массовый сбой в работе многих мессенджеров и сайтов. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе Telegram, Youtube, Viber, Whatsapp и «ВКонтакте».

Чаще всего о сбоях сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, следует из данных сервиса Down Detector. Многие люди сообщают о проблемах в работе Telegram. Так, сайт «Сбой.рф» зафиксировал более семи тысяч жалоб.

Сбой в работе Telegram также подтвердил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору. «Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России», — цитирует ТАСС заявление центра. Также проблемы в работе мессенджера фиксируются в США, Германии и других странах.

В «Билайне» и «Tele2» РБК сообщили, что их сеть «работает в штатном режиме», а проблемы в работе мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов. В «Мегафоне» сказали, что «фиксируют снижение трафика» в Telegram и других сервисах, но проблема не связана с сетью оператора, пишет РИА Новости.

Позднее в Минцифры сообщили, что работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России начала восстанавливаться. С чем был связан сбой, неизвестно. «Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента», — пишет пресс-служба ведомства.

В конце января в работе сайтов в российской доменной зоне произошел масштабный сбой. Пользователи во многих регионах РФ сообщали о проблемах с доступом к некоторым сервисам и сайтам, в том числе «Яндексу», «ВКонтакте» и Ozon. В Минцифры произошедшее объяснили возникшей «технической проблемой». «Сетевые свободы» предположили, что сбой мог быть связан с экспериментами по созданию национального сервиса доменных имен.

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