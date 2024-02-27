У некоторых пользователей в России во время масштабного сбоя в рунете начали без VPN работать заблокированные Роскомнадзором сайты. Об этом «Медузе» рассказали читатели.

У многих находящихся в России открывается инстаграм, у некоторых также работает сайт «Медузы».

«Бумага» и другие издания также сообщают, что у некоторых пользователей начала работать соцсеть икс (бывший твиттер).

Роскомнадзор пока никак не комментировал ситуацию.

Днем 27 февраля в России фиксировались масштабные сбои в популярных мессенджерах и соцсетях — Telegram, Youtube, Viber, Whatsapp и «ВКонтакте». В Минцифры заявили, что не знают, с чем связан сбой, и заявили, что «совместно с Роскомнадзором проводят работу над установлением причины инцидента».

Случаи, когда инстаграм и другие заблокированные в России соцсети начинали открываться у пользователей без VPN, уже фиксировались ранее — в частности, в октябре 2022 года. Тогда это совпадало по времени с проводимыми Роскомнадзором учениями по фильтрации интернет-контента. Предположительно, такие учения проводятся с целью протестировать возможное отключение рунета от внешнего мира.

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