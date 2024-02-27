Крупный сбой в работе мессенджеров произошел из-за Роскомнадзора. Ведомство искало «узкие места» для доступа к запрещенным сайтам, чтобы их закрыть

Масштабный сбой в работе мессенджеров в российском сегменте интернета произошел из-за действий Роскомнадзора по обеспечению блокировки запрещенных в РФ сервисов. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачев.

По словам Ткачева, Роскомнадзор занимался поиском «узких мест», из-за которых запрещенные властями России сайты или VPN-сервисы могут случайно оказаться доступными.

Как и ранее говорилось в правительстве, самим Роскомнадзором, есть ряд сайтов, платформ, недружественных сервисов, к которым будет со временем ограничен нашим пользователям доступ. <…> Роскомнадзор провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то шлюзов или каналов.

Непосредственно неработоспособность разрешенных сервисов Ткачев объяснил тем, что «в рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать».

Депутат также фактически признал, что предыдущие крупные сбои в рунете были тоже вызваны действиями Роскомнадзора. «Этот сбой уже не первый, мы и в прошлом году их наблюдали», — отметил он.

27 февраля пользователи во многих регионах России жаловались на проблемы с доступом к крупнейшим мессенджерам и соцсетям — телеграму, ютьюбу, вотсапу, «ВКонтакте». При этом у некоторых, напротив, открывались заблокированные в России сайты и сервисы — инстаграм, икс (бывший твиттер), «Медуза».

Роскомнадзор никак не комментировал сбой. В министерстве цифрового развития официально заявляли, что не знают его причины и что совместно с РКН будут их выяснять, а также подчеркивали, что сбои у телеграма фиксировались «и в других странах».

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