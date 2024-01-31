Причиной масштабного сбоя в Рунете назвали «несовершенство программного обеспечения»

Масштабный сбой в работе интернета, произошедший по всей России 30 января, был вызван несовершенством программного обеспечения, которое используют при создании ключей шифрования. Об этом говорится в заявлении на сайте Координационного центра доменов .RU/.РФ, который администрирует национальные домены.

Вечером 30 января пользователи Рунета сообщали о проблемах с доступом к некоторым сервисам и сайтам, в том числе «Яндексу», «ВКонтакте» и Ozon. В Координационном центре пояснили, что ошибка возникла при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен ( ). В течение двух часов обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .RU в полном объеме восстановили. Как утверждают специалисты, для абонентов провайдеров, подключенных к Национальной системе доменных имен (НСДИ), сбой был практически незаметен.

«В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы», — заявили в Координационном центре.

Проект «Сетевые свободы» предполагал, что сбой мог быть вызван попыткой перевода всех пользователей страны на национальный сервер DNS.